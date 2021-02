Środa 3 lutego 2021 Alder Lake-P z 14 rdzeniami i 20 wątkami dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:14 W bazie danych benchmarka Geekbench pojawił się wpis dotyczący procesora Intel Alder Lake-P, czyli przyszłego modelu Core 12. generacji dedykowanego do stosowania w wydajnych laptopach. Jednostka jest wyposażona łącznie w 14 rdzeni obsługujących 20 wątków, na co składa się 6 wydajnych 2-wątkowych rdzeni z architekturą GoldenCove, oraz 8 energooszczędnych 1-wątkowych rdzeni z architekturą Gracemonth. Procesor pracował z zegarem do 4,7 GHz, co jest dość dużą wartością jak na próbkę inżynierską, i może świadczyć o tym, że proces 10nm SuperFin Enchanced pozwoli na dalszy wzrost taktowania o kolejne kilkaset MHz.



Oprócz rdzeni CPU, testowany Alder Lake-P był też wyposażony w układ graficzny Gen 12 (Intel Xe) z 96 jednostkami wykonawczymi (w sumie 768 procesorów strumieniowych).

Przypomijmy, że prezentacja procesorów Alder Lake ma nastąpić we wrześniu, a pierwsze modele trafią do sprzedaży prawdopodobnie jeszcze w 4. kwartale tego roku.



Wersje dla komputerów stacjonarnych, czyli Alder Lake-S w najmocniejszej konfiguracji będą dysponować 8 wydajnymi rdzeniami i 8 energooszczędnymi rdzeniami.







