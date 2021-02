Środa 3 lutego 2021 AMD skorzysta z linii produkcyjnych Samsunga?

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 06:07 (1) Według najnowszych nieoficjalnych doniesień, AMD prowadzi rozmowy z Samsungiem na temat produkcji w jego fabrykach niektórych ze swoich układów scalonych. Ma być to pokłosie tego, że liczba wafli zamawianych w TSMC zaczyna być niewystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania AMD. Według doniesień w niedalekiej przyszłości w fabrykach Samsunga miają powstawać mniejsze układy graficzne AMD, rdzenie krzemowe dla tańszych procesorów APU i dla APU do systemów wbudowanych, jak również chipy projektowane na zamówienie firm trzecich i FPGA opracowywane po przejęciu Xilinx.



AMD ma wykorzystać do tego litograię 8nm Samsunga i jego nowsze. Jednocześnie technologie 5nm i 7nm od TSMC pozostaną główną litografią używaną przez AMD, ale produkcja części chipów u Samsunga pozwoli lepiej wykorzystać wafle otrzymywane od TSMC, zwalniając na nich miejsce dla rdzeni do najbardziej wydajnych procesorów i kart graficznych.



Oby (autor: kombajn4 | data: 3/02/21 | godz.: 06:27 )

Jeśli to się potwierdzi to będzie bardzo dobra wiadomość. Może w końcu APU wrócą na sklepowe półki



