Środa 3 lutego 2021 AMD zwiększa dostawy referencyjnych Radeonów RX 6800 i RX 6900

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:21 Tuż po premierze najnowszych kart graficznych AMD Radeon z serii RX 6000 pojawiły się nieoficjalne doniesienia o tym, że AMD planuje w ciągu kilku miesięcy zakończyć produkcję referencyjncyh wersji tych kart. Później, kiedy problemem stała się ich dostępność, plany zostały zmienione, aby poprawić dostępność kart na rynku. Jednak i to okazało się niewystarczające i obecnie zakup nowych kart Nvidia czy AMD w cenach zbliżonych do sugerowanych graniczy z cudem. Być może problem poprawi nieco najnowsza deklaracja ze strony AMD.



Riche Corpus, starszy dyrektor z działu Radeon Technologies Group w firmie AMD, udzielił wywiadu dla serwisu BabelTechReviews, którego jednym z tematów była m.in. dostępnosć kart na rynku. Przedstawiciel AMD poinformował, że AMD zwiększyło produkcję referencyjnych wersji nowych Radeonów, a ich dodatkowe dostawy trafią do sprzedawców w najbliższym czasie.



Pytanie tylko, czy to będzie wystarczające do przywrócenia normalnej sytuacji rynkowej? Niestety mamy co do tego pewne wątpliwości.



