Środa 3 lutego 2021 Microsoft: do czerwca zakup Xbox Series X może być utrudniony

Autor: Zbyszek | źródło: NY Times | 06:11 Jesienią ubiegłego roku miała miejsce długo oczekiwana premiera konsol najnowszej generacji - czyli PlayStation 5 i Xbox Series X. Niestety po wyprzedaniu parti przygotowanych na premierę nowe konsole zaczeły być dostępne w sklepach w niewystarczajacych ilościach, a ceny egzemplarzy na rynku wtórnym powędrowały w górę. Mimo, że sytuacja z ich dostępnością nie jest aż tak zła, jak w przypadku kart graficznych, to jednak daleko jej do normalnej. W sprawie głos postanowił zabrać sam Microsoft - Mike Spencer, szef relacji inwestorskich w Microsoft stwierdził, że zakup Xbox Series X może być utrudniony do czerwca.



Powody niestety nie zostały podane, ale są oczywiste dla każdego, któremu obecna sytuacja w branży litograficznej nie jest obca.



Okazuje się, że sytuacja, w której prawie cały świat stara się oprzeć o fabryki układów scalonych jednego producenta (jakim jest TSMC) została dość szybko zweryfikowana przez zapotrzebowanie rynku. To pokazuje wprost, że fabryki TSMC, mimo bardzo dużej wydajnosci, jednak nie powstały z gumy.



