Środa 3 lutego 2021 Jeff Bezos przestanie być szefem Amazonu i przejdzie na emeryturę

Autor: Zbyszek | źródło: Amazon | 06:23 Jeff Bezos to dla amerykańskiej firmy Amazon człowiek legenda. Bezos założył Amazona w 1994 roku, a w kolejnych latach, wykorzystując rozwój Internetu, przekształcił go z prostej księgarni internetowej w globalny koncern zajmujący się sprzedażą online, dysponujący ogromną ofertą produktów. Amazon nie poprzestał na tym, zajmując się także samodzielnym dostarczaniem niektórych produktów takich jak np. elektronika konsumencka i usługi chmurowe. Wszystko to spowodowało rekordowe tempo przyrostu przychodów. W ostatnim, 4. kwartale 2020 roku wyniosły one aż 125,56 mld dolarów.



Jeff Bezos będzie jeszcze dyrektorem generalnym (CEO) Amazona przez około 6 miesięcy. W 3. kwartale 2021 roku na tym stanowisku zastąpi go Andy Jassy, który do tej pory był dyrektorem działu oferującego usługi chmurowe. Przez najbliższe kilka miesięcy Jassy będzie przygotowywany przez Jeffa Bezosa do roli CEO.



Należy spodziewać się, że nowy szef Amazona jeszcze bardziej skupi uwagę swojej firmy na nowoczesnych technologiach. Jeff Bezos po 3 kwartale 2021 roku pozostanie natomiast członkiem rady nadzorczej Amazonu, czyli organu nadzorującego i okazjonalnie opiniującego działania kierownictwa firmy.



