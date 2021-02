Czwartek 4 lutego 2021 Wyniki sprzedaży procesorów w 4. kwartale 2020 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Toms Hardware | 07:50 Firma analityczna Mercury Research opublikowała swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży procesorów x86, obejmując 4. kwartał ubiegłego roku. W okresie tym, w porónaniu do 4. kwartalu 2019, nastąpił wzrost udziałów rynkowych AMD. W segmencie procesorów do komputerów stacjonarnych udział AMD w rynku wyniósł 19,3 procent, co stanowi to wzrost o 1 punkt procentowy, z 18,3 procent w 4. kwartale 2019 r. Wzrost był bardziej wyraźny w segemencie procesorów mobilnych, gdzie udział rynkowy AMD wyniósł 19 procent, o 2,8 pp. więcej niz w 4. kwartale 2019 roku (wówczas 16,2 procent). Na rynku serwerowym udział AMD wyniósł 7,1 procent, w porównaniu do 4,5 procent przed rokiem.



Sytuacja wygląda inaczej w porównaniu do 3. kwartału 2020 roku. W porónaniu do niego nastąpił lekki spadek sprzedaży procesorów AMD. W przypadku procesorów dla desktopów udział AMD spadł z 20,1 procent w 3. kwartale do 19,3 procent w 4. kwartale, a w przypadku procesorów dla notebooków udział AMD spadł z 20,2 procent do 19,0 procent. W porónaniu do 3. kwartału wzrósł tylko udział w rynku procesorów serwerowych - z 6,6 do 7,1 procent.



Taka sytuacja, mająca miejsce pomimo bardzo udanej premiery Ryzenów 5000 z architekturą ZEN3, według Mercury Research wynika z dwóch czynników. Pierwszym z nich jest niewystarczająca produkcja procesorów w TSMC związana m.in z debiutem nowych konsol. Spowodowało to przejściowe problemy z dostępnoscią procesorów AMD na rynku. Jednocześnie Intel uporał się ze swoimi problemami i był w stanie zapewnić bardzo dobrą dostępnosć swoich CPU, przez co producencji lub klienci mający problemy z nabyciem Ryzenów skierowani się w stronę konkurencyjnych modeli Intel Core.







