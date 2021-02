Czwartek 4 lutego 2021 Ceny pamięci DDR3 wzrosną w 2021 roku nawet o 50 procent

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 07:36 Jak informuje znany z branżowych wiadomości tajwański serwis DIgiTimes, w bieżącym 2021 roku nastąpi wyraźny wzrost cen pamięci DDR3. Będzie to głównie efekt coraz mniejszego zapotrzebowania na ten typ pamięci, obecnie wypierany powszechnie przez nowsze DDR4. Pamięci DDR3 nadal występują w wielu używanych jeszcze starszych komputerach i różnych innych urządzeniach, które mogą być modernizowane przez użytkowników, ale te przypadki stają się coraz żadsze. W efekcie do końca roku moduły DDR3 mogą według DigiTimes podrożeć nawet o 40-50%.



DigiTimes informuje, że wskutek coraz mniejszego zapotrzebowania na DDR3 Samsung zdecydował o zmniejszenu produkcji, i zamiast 60 000 wafli z kostkami DDR3 będzie produkował zaledwie 20 000 wafli miesięcznie. Jednocześnie aby zrównoważyć koszty stałe, cena modułów zostałą zwiększona o 30 procent. Podobne mniejsze lub większe kroki uczynili już ablo uczynią w najbliższym czasie pozostali producenci.



Drugi powód zmniejszania produkcji pamięci DDR3, to nadchodzące pamięći DDR5, dla których musi zostać zwolniona część mocy na liniach produkcyjnych.



