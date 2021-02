Czwartek 4 lutego 2021 Sony sprzedaje PlayStation 5 poniżej kosztów produkcji

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:28 (1) Firma Sony pochwaliła się swoimi wynikami fianansowymi uzyskanymi w minionym kwartale przez dział zajmujący się sprzedaż konsol, gier i uslug rozgrywki cyfrowej. W okresie tym, trwającym od października do grudnia, producent sprzedał łącznie 5,9 mln swoich konsol, z czego 1,4 mln to PlayStation 4, a 4,5 mln to PlayStation 5. Jak podano, sprzedaży PlayStation 5 jest bardzo zbliżona do notowanej przez PlayStation 4 w podobnym okresie od premiery, i to pomimo wyższej ceny nowego urządzenia. Podano też, że wyższa cena nie jest wystarczajaca do pokrycia kosztów produkcji urządzenia, które są od niej wyższe.



Sprzedaż PS5 poniżej kosztów produkcji ma na celu utrzymanie ich atrakcyjnymi w zakupie, oraz szybkie powiększenie liczby jego użytkowników.



Pomimo tego dział Entertaiment uzyskał w minionym kwartale bardzo dobre wyniki finansowe: przychód wyniósł 883,2 miliardy Jenów (około 8,4 mld USD), a zysk operacyjny 80.2 miliardy Jenów, czyli około 763 mln dolarów. W porónaniu do tego samego kwartału przed rokiem przychód był wyższy o 40 procent, a zysk operacyjny o 50 procent, co jest głównie efektem sprzedaży cyfrowych kopii oprogramowania oraz zwiększonego zainteresowania subskrypcjami PlayStation Plus.



Taaaaa (autor: Remek | data: 4/02/21 | godz.: 14:20 )

jasne...



