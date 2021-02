Poniedziałek 8 lutego 2021 Apple pracuje nad goglami VR z ekranami 8K

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:01 Bloomberg twierdzi, że Apple pracuje nad własnymi goglami VR dedykowanymi dla najzamożniejszych klientów. Biorąc pod uwagę podawaną specyfikację techniczną i cenę oscylującą w okolicach 3000 dolarów mówimy tu raczej o sektorze biznesowym niż o graczach. Podobno nowe gogle miałyby otrzymać wyświetlacze o rozdzielczości 8K, sensory śledzące ruch gałki ocznej oraz głowy i czujniki LIDAR do śledzenia pozycji w otoczeniu. Dzięki temu do sterowania goglami nie byłyby potrzebne żadne kontrolery ani rozstawiane w pomieszczeniu czujniki. Przetwarzaniem tych wszystkich danych miałby się zajmować układ będący pochodną chipu M1, a żeby oszczędzać baterię wyświetlany obraz miałby mieć dynamiczną rozdzielczość.



Apple zastosuje też szereg technologii odpowiedzialnych za dostosowanie jakości renderowanych elementów do możliwości percepcji oka. Te widoczne po bokach będą miały dużo gorszą jakość od tych znajdujących się w centrum. Jeśli wierzyć plotkom, to okulary VR od Apple trafią na rynek w przyszłym roku.







