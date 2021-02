Poniedziałek 8 lutego 2021 Valve musi wypłacić Corsair $4mln za złamanie ich patentu

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Sąd w Seatle uznał firmę Valve winną naruszenia jednego z patentów firmy Corsair i nakazał wypłatę tej drugiej 4 milionów dolarów tytułem zadośćuczynienia. Wspomniana sprawa dotyczy kontrolera dla urządzeń Steam Machines, a konkretnie mechanizmu działania łopatek umieszczonych na jego spodzie. Ten jest kopią rozwiązania opatentowanego przez Ironburg Inventions, która jest obecnie częścią firmy Corsair (od 2019r). Opisywany mechanizm jest zresztą nadal wykorzystywany w niektórych kontrolerach z rodziny Scuf Gaming. Samo Valve doskonale zdawało sobie z naruszenia praw autorskich firmy Ironburg. Co więcej nic sobie z tego nie robiło nawet po oficjalnym ostrzeżeniu wystosowanym przez firmę w 2014 roku.



Na szczęście w tym przypadku karma wróciła i cały projekt okazał się spektakularnym fiaskiem, a Valve musiało się wycofać z całego przedsięwzięcia rakiem. Mimo to w przeciągu kilku lat na rynek zdążyło trafić ponad 1,6 miliona urządzeń i teraz właścicielowi Steama przyjdzie za to słono zapłacić.







