Poniedziałek 8 lutego 2021 Nvidia wymusza na producentach laptopów podawanie TGP i zegara

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:30 Wprowadzając nową serię kart graficznych dla laptopów Nvidia narobiła prawdziwego bigosu. W sumie na rynek trafiło 28 różnych wariantów akceleratorów różniących się od siebie zarówno specyfikacją techniczną jak i limitem TGP (Total Graphics Power). Tak rozbudowana oferta powiązana z porzuceniem dotychczasowego nazewnictwa - nie oznacza się już wersji max-Q/max-P, wywołała prawdziwy chaos. Dla przykładu taki RTX 3060 występuje w ponad 10 różnych odmianach różniących się od siebie wydajnością o nawet 30%. Obłęd. W założeniu miało być tak, że producenci laptopów będą podawać w opisie jaki TGP ma dana karta i z jakim zegarem pracuje, a użytkownik na tej podstawie zorientuje się z czym ma do czynienia.



To oczywiście nie zadziałało. I nie chodzi tylko o to, że nie każdy nabywca musi orientować się w niuansach. Większość producentów po prostu olała wizję Nvidii i w swoich opisach podają tylko model akceleratora, który nie mówi nabywcy praktycznie nic o końcowej wydajności karty.



Jak można się było domyślić zieloni wpadli w słuszny gniew i od teraz każdy producent, który chce dostać od Nvidii chipy graficzne musi umieszczać w opisie komplet informacji. Dobre i to, choć nadal rozwiązujemy tym samym jedynie część problemu. Lepiej by było po prostu nie robić tylu wariantów albo nazywać inaczej słabsze modle (np. RTX 3065). Nie byłoby takiego burdelu w ofercie.









