Xeon "Sapphire Rapids" w pełnej okazałości

Autor: Wedelek | 05:45 Pod koniec ubiegłego tygodnia do sieci trafiły zdjęcia próbki inżynieryjnej Xeona z rodziny Sapphire Rapids. Opisywana jednostka składała się z czterech chipletów oraz tajemniczego koprocesora od Altery i pracowała z zegarem 1,3GHz. Testowana wersja nie otrzymała pamięci HBM, która jak wiadomo ma być w niektórych wersjach układana warstwowo na rdzeniach Cooper Lake SP. Taka budowa ma zwiększyć wydajność nowych Xeonów, a przynajmniej TOPowych wersji. Każdy z czterech chipletów ma mieć maksymalnie 28 rdzeni, które jak widać zajmują powierzchnię około 470mm2. Uwzględniając pozostałe elementy okazuje się, że wykonany w litografii 10nm Super Fin procesor ma łączną powierzchnię około 1908mm2.



Ten kolos wymagać będzie zupełnie nowego socketu LGA4677-X i zapewne solidnego zasilania. Kolejna generacja serwerowych procesorów Chipzilli oprócz nowych rdzeni wprowadza też 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5, wspierany przez układ DSA (Data Streaming Accelerator), standard PCI-Express 5.0 oraz zaprezentowany w 2019 roku superszybki interfejs Compute Express Link w wersji 1.1.



Plany są takie by na jednej płycie głównej łączyć nawet osiem takich jednostek, które dodatkowo ma wspierać do sześciu układów Ponte Vecchio. Oczywiście klient będzie musiał wybrać których chipów będzie więcej, bo wszystkich na raz nie da się upchnąć - płyta główna musiałaby być monstrualnie wielka.



Xeony na bazie architektury Sapphire Rapids miały początkowo zadebiutować w tym roku, jako część platformy Eagle Stream, ale z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu Ice Lake-SP należy się ich spodziewać raczej w 2022 roku.









