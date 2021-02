Wtorek 9 lutego 2021 Intel obnaża wady M1. A przynajmniej bardzo się stara

Autor: Wedelek | 05:01 Porzucenie przez Apple układów z rodziny Core na rzecz własnych rozwiązań mocno uwiera Intela. Chipzilla słusznie obawia się, że w ślad za amerykańskim gigantem pójdą inni producenci sprzętu, co przy jednoczesnej konkurencji ze strony AMD może doprowadzić do drastycznego spadku przychodów. Dlatego też dział PR dostał zadanie wytknięcia wszystkich wad procesora M1. Ostatecznie ekspertom udało się dowieść, że w wielu przypadkach model Core i7-1185G7 jest nawet 3x szybszy od procesora firmy Apple, a w zadaniach biurowych laptop z tym CPU ma być średnio o około 30% szybszy od MacBooka Pro z M1 i 16GB RAMu.



Dodam jeszcze, że testy obejmowały różne scenariusze związane z wydajnością podczas korzystania z Chrome (WebXPRT 3) i Office 365, a ich dobór był oczywiście nieprzypadkowy. Przy tym Intel stosował różne konfiguracje (z różną ilością RAMu), czego można się dowiedzieć z opisu platformy testowej, co dobitnie pokazuje determinację działu PR. Układ niebieskich miał być też nawet 6x szybszy od M1 w niektórych funkcjach korzystających z SI w oprogramowaniu od Topaz Labs, a także Adobe Premiere, Photoshop i Lightroom.



I o ile w przypadku aplikacji użytkowych trudno jest się do czegoś przyczepić, tak w testach gier robi się… zabawnie. Intel zdecydował bowiem, że musi pokazać, że na MacOS nie działają Microsoft Flight Simulator 2020, Halo: The Master Chief Collection, Crysis Remastered czy Red Dead Redemption 2, stawiając obok nich 0 FPS. Jest to oczywiście prawda, tylko że nijak nie pokazuje to przewagi Xe nad GPU od Apple. A chyba o to w testach chodzi? Prawda?



Podejrzanie wyglądają też rezultaty testów "Switch to Calendar' w Outlook, "start video conference" w Zoom, oraz "Select picture Menu" w PowerPoint, które laptop z M1 miał oblać mimo, że wszystkie aplikacje działają na nowych MacBookach bez zarzutu. Wygląda to bardzo dziwnie. Na koniec zarzucono procesorowi od Apple, że ten nie obsługuje natywnie aplikacji dla x86, a także, że system nie wspiera aplikacji 32-bit, które porzucono wraz z premierą Mac OS Catalina. Apple dostało się też za brak należytego wsparcia dla niektórych akcesoriów.



Zabrakło też rzecz jasna rzetelnej informacji poborze energii – podano nam tylko czas na baterii w „typowym użytkowaniu”. W skrócie otrzymaliśmy żenujący pokaz bezradności Intela, który zamiast wziąć się do roboty próbuje wygrać z konkurencją przy pomocy szemranych zagrywek. Obawiam się, że na niewiele się to zda, szczególnie gdy aplikacje dla MacOS zostaną przepisane z myślą o ARM – w tej chwili większość jest emulowana.







