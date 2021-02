Czwartek 11 lutego 2021 Metro: Last Light, Halcyon 6 i For the King za darmo od Epic Game Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:02 Dziś do godziny 17:00 możecie przypisać do swojego konta w serwisie Epic Game Store dwie wysoko oceniane produkcje. Pierwsza z nich to For the King – gra łącząca elementy z gatunku roguelike z klasyczną strategią, turowym systemem walki oraz proceduralnie generowanymi mapami. Osoby, nie przepadające za taką formą eklektyzmu mogą z kolei przypisać do swojego konta Metro: Last Light. Gra powstała na podstawie cyklu książek napisanych przez Dmitrija Głuchowskiego i jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej części, zatytułowanej 2033. Wcielimy się w niej w rolę Artema, który znów musi ratować przed zagładą moskiewskie metro - jedną z ostatnich ostoi ludzkości po globalnej wojnie nuklearnej.



Po 17-tej miejsce obu produkcji zastąpi Halcyon 6 Starbase Commander – strategia turowa z elementami RPG i oprawą utrzymaną w stylu retro. Akcja rozgrywa się tu w proceduralnie generowanej galaktyce, opanowanej przez zagrażających ziemi obcych. Naszym zadaniem jest oczywiście powstrzymanie ich zakusów, w czym pomoże nam posiadana stacja kosmiczna wraz z rozlicznymi statkami i maszynami bojowymi. Oczywiście jak na dobrą strategię przystało oprócz rozwiązań siłowych będziemy też mieć do dyspozycji rozbudowany system dyplomacji. Twórcy obiecują, że większość zadań pobocznych, w których bierzemy udział jest dobierana na podstawie naszych wyborów i stopnia rozwoju, co ma urozmaicać całą rozgrywkę.











