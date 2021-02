Poniedziałek 8 lutego 2021 W marcu AMD pokaże swoją odpowiedź na DLSS od Nvidii

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:09 Pod koniec marca AMD ma udostępnić użytkownikom nowe sterowniki dla użytkowników Radeonów, a wraz z nimi dwie ważne technologie: FidelityFX SR i Radeon Boost. Pierwsza z nich ma być odpowiedzią tego producenta na DLSS od Nvidii i będzie się opierać na podobnych mechanizmach. Innymi słowy twórcy nowych gier będą mogli wykorzystać SI w taki sposób, by ta była w stanie analizować to w jaki sposób ma wyglądać dana gra, a następnie wykorzystywać tę wiedzę podczas superskalowania obrazu z niskiej do wysokiej rozdzielczości. Wbrew pozorom jest to rozwiązanie dużo efektywniejsze niż gdyby obraz był od razu renderowany w rozdzielczości natywnej, a różnicę trudno dostrzec.



Minusem jest konieczność poniesienia pewnych nakładów finansowych przez studio deweloperskie, które musi zaimplementować tę technikę w swoim silniku. Na razie nie wiadomo czy FFSR będzie jakąś pochodną DirectML czy zupełnie odrębną technologią.



AMD Radeon Boost to z kolei rozwiązanie, które dynamicznie zmienia rozdzielczość renderowanego obrazu podczas szybkiego ruchu. Mówiąc prościej elementy poruszające się z dużą prędkością, na które i tak nie zwracamy zbyt dużej uwagi, będą renderowane w gorszej rozdzielczości. Dzięki temu zwiększy się ilość generowanych klatek na sekundę. Radeon Boost nie korzysta z SI i prawdopodobniej będzie wykorzystywany zarówno w kartach z GPU na bazie RDNA 2 jak i RDNA 1.







