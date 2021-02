Poniedziałek 8 lutego 2021 Chipsety B460 i H410 nie będą współpracować z Rocket Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: Intel | 18:11 Intel poinformował na swojej stronie, że płyty główne z chipsetami serii B460 oraz H410 nie będą współpracować z procesorami serii jedenastej, o kodowej nazwie Rocket Lake-S. Te będą wymagać płyt z nowszymi chipsetami serii 500 lub droższych modeli z Z490 i H470, które po zmianie BIOSu mają wspierać nadchodzące CPU Chipzilli. Oficjalnie jest to podyktowane koniecznością zastosowania mocniejszej linii zasilania (VRM) w większości płyt głównych, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z dość sztucznym ograniczeniem, które ma skłonić użytkowników do zakupu nowych płyt głównych. Tym bardziej, że różnica pomiędzy B460 i B560 oraz H410 i H510 jest w zasadzie kosmetyczna.



Jak widać „nie dla psa kiełbasa”.







