Wtorek 9 lutego 2021 Kopacze zaczynają wykupywać laptopy z nowymi RTXami

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:29 Od kilku miesięcy na rynku panuje niedobór kart graficznych nowej generacji zarówno z serii Radeon jak i GeForce. Winne takiemu stanowi rzeczy są zwiększony popyt, który na skutek pandemii wystrzelił do niespotykanych dotąd poziomów. Na dodatek spora część zasobów produkcyjnych idzie na wytwarzanie konsol nowej generacji, których swoją drogą też brakuje. Jak by tego było mało ostatnich tygodniach rośnie popularność kryptowaluty Ethereum (ETH), co skutkuje powstawaniem nowych farm złożonych między innymi z kart graficznych właśnie. Co gorsza przez niedobór desktopowych akceleratorów uwaga kopaczy skupiła się na laptopach z RTXami 3000, które jak się okazuje też całkiem nieźle się do tego zadania nadają.



Na razie takie konstrukcje są budowane w niewielkiej ilości, ale to pewnie niebawem się zmieni. W tym procederze prym wiodą Chiny oraz Iran, gdzie do tworzenia farm zachęca niska cena prądu. W tym ostatnim państwie funkcjonuje już co najmniej 14 farm konsumujących około 300MW energii – to mniej więcej tyle ile zużywa 100tyś. Mieszkań.



Aktualnie cena 1ETH to $1620, podczas gdy jeszcze rok temu było to $225, a w marcu ubiegłego roku zaledwie $125.







