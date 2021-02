Wtorek 9 lutego 2021 Ponad połowa układów w 5nm trafia do Apple, a 27% 7nm do AMD

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 17:34 Firma analityczna Counterpoint opublikowała raport pokazujący udział kluczowych klientów TSMC w najnowszych procesach litograficznych tego producenta. Wynika z niego, że aż 53% wszystkich chipów wytworzonych w 5nm trafia do firmy Apple, a 24% do Qualcomma. Podium zamykają AMD i Samsung, które mają po około 5%. Jeśli zaś chodzi o nieco starszą litografię N7, N7+ i N6, to tutaj prym wiedzie AMD z udziałem 27%, na drugiej pozycji jest Nvidia, do której trafia 21% wytworzonych wafli, a dalej jest Qualcomm z udziałem 12% i Media-Tek, który ma 10%. Bardziej szczegółowe dane znajdziecie w rozwinięciu newsa.











