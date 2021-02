Wtorek 9 lutego 2021 CDProjekt RED został okradziony z danych

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:39 CD Projekt RED został niedawno zaatakowany przez nieznaną osobę lub grupę osób, w wyniku czego w niepowołane ręce trafiła nieznana ilość plików studia. Sam włamywacz twierdzi, że stał się posiadaczem kodu źródłowego gier "Cyberpunk 2077", "Wiedźmin 3: Dziki Gon," "Gwint," oraz tajemniczej produkcji o nazwie "The Witcher 3" – prawdopodobnie jakiś remake oryginału, a także kopii wewnętrznej dokumentacji, w tym finansowej. Na dowód tego, że nie żartuje, ów jegomość umieścił na serwerach REDów plik *.txt, którego treść możecie znaleźć poniżej. Sama zawartość serwerów została też zaszyfrowana.



Jak zwykle w tego typu przypadkach polski deweloper otrzymał propozycję zapłaty okupu i groźbę ujawnienia wszystkich wykradzionych danych, jeśli nie zgodzi się go zapłacić.







