Wtorek 9 lutego 2021 Zen4 z ogromnym wzrostem wskaźnika IPC

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 17:41 (1) W tym roku do sklepów mają trafić nowe układy AMD wyposażone w odświeżoną architekturę Zen 3+, która dostarczy od 4% do 7% wyższy wskaźnik IPC. Będzie to przejściowa architektrura przed wprowadzeniem kolejnej innowacji w postaci Zen 4, który ma zaoferować znacznie większy wzrost wydajności. Ponoć powtórzy się sytuacja analogiczna jak z Zen+ i Zen 2, a układy z Zen 4 zaoferują do 40% więcej mocy niż Ryzeny 5000. Nawet do 25% z tego ma wynikać ze wzrostu IPC, a pozostała wydajność zostanie wygenerowana dzięki wzrostowi zegarów bazowych. Dzięki licznym usprawnieniom i wdrożeniu litografii 5nm AMD ma wreszcie pokonać barierę 5GHz.



Ponoć jednymi z pierwszych układów bazujących na Zen 4 będą serwerowe EPYCi z rodziny Genoa, które mają oferować do 96 fizycznych rdzeni oraz wsparcie dla PCI-Express 5.0 i pamięci RAM typu DDR5. Jeśli wierzyć plotkom, to wczesna próbka inżynieryjna takiego układu miała być o 30% wydajniejsza od analogicznego układu z serii Milan.



K O M E N T A R Z E

Temat (autor: Saturn64 | data: 9/02/21 | godz.: 19:19 )

https://chipsandcheese.com/...ast-and-future-cpus/



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.