Środa 10 lutego 2021 Intel oskarża byłego pracownika o kradzież poufnych danych

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:31 Intel oskarżył jednego ze swoich byłych pracowników o kradzież wielu poufnych danych dotyczących strategii finansowych Chipzilli, jej zdolności produkcyjnych oraz specyfikacji układów z rodziny Xeon. Osobą tą jest dr. Varun Gupta, który pod koniec ubiegłego roku opuścił Intela by dołączyć do Microsoftu, gdzie będzie pracować w dziale strategicznego planowania i strategii, czuwając nad rozwojem rozwiązań chmurowych i związanych z SI. Niebiescy twierdzą, że Gupta wyniósł na kilku pendriveach ponad 3900 plików. W związku z tym Intel zwrócił się do swojego byłego pracownika z żądaniem zapłaty $75 000 tytułem zadośćuczynienia i oczywiście do zaprzestania wykorzystywania wykradzionych danych.



Sam zainteresowany odrzuca wszystkie zarzuty i ani myśli płacić, więc sprawa skończy się zapewne w sądzie.



