Kolejne wyniki wydajności próbki inżynieryjnej Alder Lake-S

Środa 10 lutego 2021

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 18:29 Baza danych GeekBencha 5 powiększyła się o zapis dotyczący nowej wersji próbki inżynieryjnej TOPowej odmiany procesora Alder Lake-S. Opisywany układ był wyposażony w 16 rdzeni i 24 wątki, z czego osiem to wydajne rdzenie Golden Cove, a kolejne osiem to niskoenergetyczne Gracemonty. Do tego dochodzi 30MB pamięci L3, 3,75MB pamięci L2 i w sumie 960KB pamięci L1, a także kontroler pamięci DDR5 i PCI-Express 5.0, oraz IGP na bazie architektury Xe. Ta konkretna próbka inżynieryjna pracowała z zegarem 2,19GHz (nie znamy zegara TURBO), uzyskując przy tym 6536pkt w teście jednego wątku i 47 870pkt w trybie wielowątkowym.



Są to bardzo dobre wyniki zważywszy na niski zegar bazowy, ale też musimy pamiętać, że do premiery Alder Lake-S zostało jeszcze bardzo dużo czasu. Debiut tych procesorów zaplanowano na końcówkę bieżącego roku.







