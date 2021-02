Środa 10 lutego 2021 Wielki protest mediów przeciwko nowym podatkom od reklam

Autor: Wedelek | 18:31 (17) Dziś od samego rana trwa ogólnopolski protest mediów publicznych przeciwko próbie dodatkowego opodatkowania przychodów z reklam przez polski rząd. Dzierżące władze PiS chce, by aż 35% przychodu generowanego przez reklamy trafiło do specjalnie powołanego w tym celu funduszu, który miałby dalej rozdzielać te pieniądze pomiędzy NFZ, do którego miała trafić połowa pieniędzy i media narodowe. Wg pomysłodawców ma to ożywić kulturę podupadłą w wyniku pandemii SARS CoV-2, a wg. samych zainteresowanych jest to po prostu ordynarny skok na kasę. Przeciwnicy tego pomysłu argumentują, że reklamy są ich jedynym źródłem dochodu i innego nie mają.



Podnoszony jest też kontrowersyjny datek w wysokości 2 miliardów dolarów, który otrzymały media narodowe z budżetu Państwa, kwestia abonamentu RTV i dość jednostronnych przepływów środków na reklamy z podmiotów państwowych do wybranych grup medialnych.



Przeciwnicy nowego podatku wyłączyli większość swoich audycji oraz portali i wystosowali list otwarty, którego treść możecie znaleźć poniżej:



„Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego "składką", wprowadzaną pod pretekstem Covid-19.

Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:

• osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści,

• ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie,

• pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł,

• faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków, firmy określane przez rząd jako "globalni cyfrowi giganci" zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie ok. 50 - 100 mln zł w porównaniu do 800 mln zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.



Skandaliczne jest również niesymetryczne i selektywne obciążenie poszczególnych firm. Dodatkowo niedopuszczalna w państwie prawa jest próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich obowiązywania

Jako media działające od wielu lat w Polsce nie uchylamy się od ciążących na nas obowiązków i społecznej odpowiedzialności. Co roku płacimy do budżetu Państwa rosnącą liczbę podatków, danin i opłat (CIT, VAT, opłaty emisyjne, organizacje zarządzające prawami autorskimi, koncesje, częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD itd.). Własną działalnością charytatywną wspieramy też najsłabsze grupy naszego społeczeństwa. Wspieramy Polaków, jak i rząd w walce z epidemią, zarówno informacyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby warte setki milionów złotych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii, jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię Covid-19.

Sygnatariusze listu

„



K O M E N T A R Z E

Wyjaśnienie (autor: Wedelek | data: 10/02/21 | godz.: 18:41 )

Jako TPC nie bierzemy udziału w tym proteście i jako portal nie zabieramy głosu w sprawie. Natomiast ja, jak obywatel: Piotr Tokarczyk chciałbym z tego miejsca wyrazić swój sprzeciw przeciwko haniebnym praktykom stosowanym przez rząd RP.



Żywię nadzieje, że powyższy pomysł upadnie, a dla miłościwie nam panujących mam w tym momencie tylko jedno do powiedzenia: "***** ***"



@popieram protest (autor: Saturn64 | data: 10/02/21 | godz.: 18:47 )

Jak wyżej



@Wedelek (autor: Promilus | data: 10/02/21 | godz.: 18:52 )

Obywatele podatku cukrowego nie chcieli. Producenci też nie. I co? :) wszystko przejdzie bo ludzie wolą siedzieć na dupach i ustawiać grafiki profilowe, a jak ktoś inny wyraża sprzeciw w innej sprawie to mają to w dupie, albo wręcz się śmieją.



Dzięki Wedelek za tego newsa (autor: Qjanusz | data: 10/02/21 | godz.: 19:15 )

Popieram



Dla odmiany (autor: BoloX | data: 10/02/21 | godz.: 19:24 )

Nie popieram



Ehh (autor: kombajn4 | data: 10/02/21 | godz.: 19:27 )

Nawet w takiej sprawie nie ma konsensusu i wspólnego działania, ponad podziałami. Na liście nie ma żadnych mediów prawicowych same lewicowo liberalne lub neutralne. Przypadek ? Nie sądzę.

A jeśli chodzi o tzw media publiczne/państwowe to albo reklamy i komercyjne podejście albo kurna dotacje budżetowe i abonament. A nie jedno i drugie. Poza tym abonament RTV jeśli już to powinien być wliczony w jakiejś niewielkiej wysokości do abonamentu np za kablówkę. Ja już co prawda od dawna telewizji nie oglądam ale zawsze wpieniało mnie to że dwa razy musiałem płacić za to samo.



@Wedelek (autor: kombajn4 | data: 10/02/21 | godz.: 19:39 )

Właśnie doczytałem i źle napisałeś "by aż 35% przychodu generowanego przez reklamy trafiło do specjalnie powołanego w tym celu funduszu, który miałby dalej rozdzielać te pieniądze ". Z pieniędzy które uzyska rząd z nowego podatku 35% trafi na Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

50% na NFZ

a pozostałe 15% do Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów



Natomiast same stawki są takie:



"Od wpływów z reklam w telewizji, radiu, kinach i na outdoorze powyżej 1 mln zł będą obowiązywać następujące stawki:



7,5 proc. od wpływów do 50 mln zł (po przekroczeniu progu wynoszącego 1 mln zł),

10 proc. od wpływów powyżej 50 mln zł.

Inaczej będą wyglądały stawki w przypadku reklam towarów kwalifikowanych, a więc takich jak produkty medyczne, lecznicze, suplementy diety czy napoje słodzone:



10 proc. od wpływów do 50 mln zł (bez żadnego dolnego progu),

15 proc. od wpływów powyżej 50 mln zł.

Prasa

Jeśli zaś chodzi o prasę, stawki mają prezentować się następująco:



2 proc. od wpływów do 30 mln zł (powyżej progu 15 mln zł),

6 proc. od wpływów powyżej 30 mln zł.

Za wpływy z reklam towarów kwalifikowanych stawki wyniosą:



4 proc. od wpływów do 30 mln zł,

12 proc. od wpływów powyżej 30 mln zł.

Internet

W przypadku reklam w internecie, do uiszczenia opłaty zobowiązane będą podmioty, które w ubiegłym roku obrotowych na całym świecie zanotowały ponad 750 mln euro wpływów, a w Polsce - powyżej 5 mln euro przychodów z reklam internetowych. Tu konieczne będzie spelnienie obu warunków. Stawka ma wynieść 5 proc. Podatek będzie naliczany jedynie od przychodów z reklam, które zostały wyświetlone użytkownikom w Polsce."



@kombajn4 (autor: Promilus | data: 10/02/21 | godz.: 19:40 )

No tak, komputronik jest lewicowy że hej ;) ale pojechałeś ... może też rmf jest lewicowy, a helios... ten dopiero lewicowy! Raczej nie ma na liście klakierów pisu, bo co ze stołu pańskiego spadnie to one biorą całkiem chętnie, ale mało kto tam się chce reklamować :P I tak dochodzimy do sedna sprawy - media prywatne żyją z reklam (głównie), a tvp i radiowe łantufri z abonamentu, dotacji państwowych oraz reklam. Co i w jaki sposób dotknie podatek medialny od reklam chyba nie trzeba wyjaśniać, geniuszem nie trzeba być żeby to zrozumieć.



@kombajn4 (autor: Promilus | data: 10/02/21 | godz.: 19:43 )

A po tym jak MZ i MON dotowało rydzyka z własnych środków na rzekome programy informacyjne, promowanie badań onkologicznych etc. to chyba wiadomo, że gówno a nie dotowanie nfz czy kultury, tylko kolejna odsysara kasy by dotować swoich. W białych rękawiczkach.



Mi to tych mediow nawet nie szkoda (autor: Wyrzym | data: 10/02/21 | godz.: 19:45 )

Wiekszosc co placze to i tak nie jest Polska, a dzis slyszalem w radiu ze to niezalezne polskie protestuja lol.

Problem z tym rzadem jest taki ze oni chca opodatkowac wszystko co jeszcze nie jest, to im nie przejdzie to bedzie cos nastepnego. Przecie to i tak nie zaplaca media tylko my, podniosa ceny za reklamy, reklamodawcy ceny produktow i zaplacimy my...

Ja czekam na podatek od opodatkowania, przecie ten co zdziera podatek tez powinien go placic bo przez jego rece przechodza pieniadze.



DST tax (autor: KamieniKupa | data: 10/02/21 | godz.: 19:47 )

jest w prawie calym EU + UK. Dziwne, ze w PL dopiero teraz.



jakie media bez wyboru ? (autor: Mario2k | data: 10/02/21 | godz.: 19:49 )

Jakie wolne media ?? Tu chodzi o extra podatek od miliardowych zysków z reklamy , podobny projekt leży w Parlamencie Europejskim od prawie roku czasu ,znakiem tego za rok wejdzie w całej EU . Mniej reklam bym sobie życzył więc nie powodu ich żałować .



@12 (autor: KamieniKupa | data: 10/02/21 | godz.: 19:50 )

Nawet nie lezy, wiekszosc krajow EU wprowadzila:

https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/



@12 (autor: KamieniKupa | data: 10/02/21 | godz.: 19:51 )

Zwazajac, ze firmy reklamowe maja chory profit margin, 2x-5x wiekszy niz 95% innych firm. To nie ma co sie dziwic, ze kraje chca opodatkowac.



Najlepsze jest to, ze ci co krzycza (autor: KamieniKupa | data: 10/02/21 | godz.: 19:53 )

maja najmniej zysku niezaleznie od decyzji, czy braku wprowadzenia lub wprowadzenia. Najwiecej zysku w przypadku braku wprowadzenia ma firma i jej inwestorzy, a nie przecietny obywatel.



@kamienikupa (autor: Promilus | data: 10/02/21 | godz.: 19:54 )

Oh? No to zobaczmy...

Austria od zeszłego roku, 5%

Czechy - jeszcze nie ma, propozycja 5%

Belgia - wstrzymany - 3%

Francja - 3%

Węgry - 7,5%

Włochy - 3%

Łotwa - planowany - 3%

Hiszpania - świeżutki z zeszłego miesiąca - 3%

Polska - vod 1,5% aktualnie, do tego jeszcze propozycje wykraczające nawet ponad to co Węgry mają ;) Innymi słowy "dorzynanie watahy v2" ...

Kto potrafi słuchać tvpis bez porzygu czy wyrzucenia telewizora przez okno to rozumiem czemu nie popiera, ale każdy inny to może by zaczął się bardziej interesować.











... (autor: krzysiozboj | data: 10/02/21 | godz.: 19:54 )

Wedelkowi bana za wykropkowany wulgaryzm ;)



