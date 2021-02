Czwartek 11 lutego 2021 KE zgodziła się na przejęcie Zenimaxa przez Microsoft

Autor: Wedelek | 05:36 Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie ZeniMaxa i wszystkich jego studiów deweloperskich przez Microsoft. Obie firmy są co prawda podmiotami amerykańskimi, a tamtejszy regulator rynku już zgodził się na taką transakcję, ale gigant z Redmond i tak musiał zapytać o zgodę również KE. Gdyby ta odmówiła, to transakcja nie doszła by do skutku, no chyba, że Microsoft zrezygnowałby ze sprzedaży swoich usług i produktów na terenie państw wspólnoty. Transakcja opiewająca na kwotę 7,5-miliarda dolarów umożliwiła przejęcie aż ośmiu studiów deweloperskich, w tym Arkane, Bethesdy, Id Software, oraz Alpha Dog, a także należących do nich marek jak Dishonored, Wolfenshtain, TES, Fallout, Doom czy Prey.



Aby umowa mogła dojść do skutku Microsoft musiał wykonać pewien wybieg prawny tworząc zależną od siebie spółkę Vault, która następnie połączyła się z Zenimaxem. Jest to dość powszechna praktyka, która nie zmienia nic w kwestii decyzyjności ani nie wpływa na odbiór przez graczy.





Xbox and @Bethesda have worked together for years. We share similar passions and beliefs. Proud to welcome them to Team @Xbox. Excited how we’ll advance gaming together for players everywhere https://t.co/0BcLULyFYF pic.twitter.com/2aectsejsk — Phil Spencer (@XboxP3) September 21, 2020



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.