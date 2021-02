Czwartek 11 lutego 2021 UL prezentuje benchmark testujący funkcję Mesh Shaders

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:29 Firma UL Benchmarks dodała do swojego portfolio testów nowe rozwiązanie badające wydajność poszczególnych kart graficznych w wykorzystaniu technologii Mesh Shaders. Pod tą nazwą kryje się nowa metoda cieniowania obiektów bazująca na idei tzw. meshletsów, czyli niezależnych od siebie zbiorów poligonów, które mogą być cieniowane indywidualnie. W największym skrócie chodzi o to, żeby nie renderować w całości tych obiektów, które nie są widoczne w danym momencie przez gracza - np. są zasłaniane przez inne. Mesh Shaders to jedna z czterech technologii, które muszą spełniać wszystkie akceleratory, które chcą uzyskać certyfikat DirectX 12 Ultimate. Pozostałe to DX Raytracing, Sampler Feedback i Variable Rate Shading.



DirectX 12 Mesh Shaders Feature Test jest składową pakietu 3DMark i jego posiadacze mogą korzystać z niego za darmo. Niedawno Intel chwalił się, że jego nowy akcelerator dla graczy z serii Gen12 Xe bez problemu sobie nim radzi. Jeśli chodzi o AMD i Nvidię, to w tej chwili sytuacja wygląda następująco:







