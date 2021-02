Czwartek 11 lutego 2021 Nvidia wznawia produkcję karty GeForce GTX 1050Ti

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 18:31 Nie jest żadną tajemnicą, że problem z niedoborem kart graficznych nowej generacji od AMD i Nvidia nie zostanie zbyt szybko rozwiązany. Obecna sytuacja to pochodna zwiększonego popytu i problemów z dostępem do odpowiedniej ilości podzespołów niezbędnych do produkcji akceleratorów. Negatywny wpływ na rynek ma też popularność kryptowalut, które można pozyskiwać za pomocą kart graficznych. W takiej atmosferze nagle okazało się, że gracze muszą coraz częściej sięgać po karty z poprzedniej generacji. Również te, których produkcja została wstrzymana. Jedną z takich kart jest GeForce GTX 1050Ti z 4GB pamięci RAM, który został przez Nvidię przywrócony do czynnej służby.



Przypominam, że mówimy o karcie bazującej na architekturze Turing, która swój rynkowy debiut miała pod koniec 2016 roku. Jej sercem jest wytwarzany w 14nm GPU GP107 z 768SP, 48TMU i 32ROPami. Mówimy zatem o absolutnym low-endzie.



Wcześniej podobny los spotkał też GeForce RTX 2060 i RTX 2060 Super, którego produkcja została wznowiona w ubiegłym miesiącu.







