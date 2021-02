Piątek 12 lutego 2021 Pakistański dystrybutor chciał dorobić sobie na przedsprzedaży RTX 3060

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:01 Ogromny popyt na karty nowej generacji sprawił, że pakistański sprzedawca o nazwie ZAH Computers postanowił naruszyć podpisaną z Nvidią umowę NDA i rozpoczął przedsprzedaż niewydanych jeszcze kart GeForce RTX 3060. Te zostały wycenione na 12’000 rupii co stanowi równowartość $750. Mamy więc do czynienia z ceną dwukrotnie wyższą niż sugerowana cena detaliczna, która wynosi w tym przypadku $329. Co ciekawe w momencie gdy o całej sytuacji zrobiło się głośno dystrybutor nabrał wody w usta i zablokował kartę produktu obawiając się zapewne reakcji samego producenta.



Gwoli przypomnienia nowa karta Nvidii bazuje na GPU GA106-300 i oferuje 3584SP, 28RT i 112 Tensorów oraz 12GB pamięci RAM typu GDDR6 15Gb/s z szyną 192-bit (360GB/s). Wersja referencyjna pracuje z zegarem 1320MHz/1777MHz, a jej TDP wynosi 170W.



Jeśli chodzi o cenę, to model ten jest o 50 dolarów tańszy od wersji 3060 Ti, która ma wyraźnie mniej RAMu (8GB), ale bazuje na większym i mocniejszym rdzeniu GA104-200 (4864 SP, 38 RT i 152 Tensory). Premiera tego modelu odbędzie się 25 lutego bieżącego roku.







