Piątek 12 lutego 2021 RTX A6000 trafił do sprzedaży. Pierwsze testy wydajności

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 05:15 Nvidia wprowadziła do oferty nową kartę graficzną bazującą na architekturze Ampere i dedykowaną użytkownikom korporacyjnym. Model RTX A6000 jest zbudowany z GPU GA102, który składa się z 10’752 procesorów CUDA, 336 tensorów, oraz 84 rdzeni RT, a także z 48GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 384-bit. Mamy więc do czynienia z nieco mocniejszym GPU niż w RTXie 3090, ale za to sparowanym z wolniejszą o 18% pamięcią podręczną – w RTX 3090 mamy GDDR6X. W sumie różnica w przepustowości wynosi 936GB/s (RTX 3090) do 768 GB/s (RTX A6000). Cena tego akceleratora wynosi $4’650, a to oznacza, że jest to następca modelu Quadro RTX 6000 24GB (~$4’000).



Pierwsze testy wykonane przez Puget System wskazują, że wydajność opisywanego akceleratora jest od 46.6% do 92.2% wyższa niż modelu Quadro RTX 6000. Szczegóły znajdziecie poniżej:







