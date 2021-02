Piątek 12 lutego 2021 Pierwszy test Core i9-11900K w wersji QS

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 16:58 Do sieci trafiły właśnie nieoficjalne wyniki wydajności próbki inżynieryjnej procesora Core i9-11900K QS (Qualification Sample), które zestawiono z konkurencyjnymi Ryzenami 7 5800X i 5700G. Mimo zastosowania nowej mikroarchitektury Cypress Cove i dużo wyższego taktowania najnowszy procesor Intela w wielu grach przegrał z procesorami od AMD. To by wskazywało, że Chipzilli wcale nie będzie tak łatwo pokonać swojego odwiecznego konkurenta na rynku procesorów. Core i9-11900K to procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowy wytwarzany w litografii 14nm+++, który pracuje z zegarem 3,5/5,2GHz, a w trybie Thermal Velocity Boost może się rozpędzać do nawet 5,3GHz.



Ryzen 7 5700G i 5800X to również układy 8-rdzeniowe/16-wątkowe, ale pracujące z dużo niższymi zegarami. W pierwszym przypadku jest to 3,8GHz/4,66GHz, a w drugim 3,8GHz/4,7GHz. Mimo sporej różnicy w zegarze nawet w benchmarkach syntetyczny przewaga niebieskich jest nieduża, co wskazywałoby, że ostatecznie IPC Zen 3 jest wyższe niż Cypress Cove.



Szczegóły znajdziecie poniżej:







