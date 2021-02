Piątek 12 lutego 2021 PS5 i Xbox Series S/X wcale nie sprzedają się szybciej niż ich poprzednicy

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 17:01 (1) Firma analityczna Ampere Analysis opublikowała swój własny raport obejmujący poziom sprzedaży konsol nowej generacji w 2020 roku, oraz prognozę dotyczącą ich najbliższej przyszłości. Według ich wyliczeń Xboxy Series X i S znalazły około 2,8-miliona nabywców na całym świecie, a to oznacza nieco gorszą sprzedaż niż w przypadku modelu Xbox One, który w chwili swojego debiutu sprzedał się w nakładzie około 2,9-miliona sztuk. Mimo to prognozy dotyczące sprzedaży są dobre. I chociaż Microsoft skupia się na Game Passie, którego odtwarzaczem mają być konsole nowej generacji, to właśnie ten sprzęt będzie najważniejszym produktem w ofercie dla graczy aż do końca 2025 roku.



Jeśli chodzi o Sony, to Japończycy sprzedali 4,2-miliony PlayStation 5, co jest niemal identycznym wynikiem jak ten odnotowany przez PS4 podczas swojego debiutu. Trzeba jednak pamiętać, że czwórka nie była na początku dostępna w Japonii i innych regionach świata. Mimo to PS5 może do końca marca znaleźć nawet 7,6-8mln klientów, co pozwoliłoby tej konsoli wyprzedzić na tym polu PS4 z jej 7,5-mln sprzedanych sztuk (w tym samym czasie). Różnica pomiędzy danymi podawanymi przez Ampere Analysis a Sony wynika stąd, że ta pierwsza liczy realną sprzedaż, a Sony zlicza wszystkie sztuki, które trafiły do sklepów.



Tymczasem Nintendo w roku 2020 sprzedało ponad 26,3-miliona Switchy, poprawiając rekord Wii o 2 miliony sztuk! Przy tym wyniki Sony i Microsoftu są po prostu śmieszne. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników, ale największym jest bez wątpienia fakt, że Switcha można bez problemu kupić w sklepie, a Xboxa i PS5 nie.



Jak PS5 ma pobijać rekordy (autor: hokr | data: 12/02/21 | godz.: 17:34 )

jak jej nie można kupić?



