Piątek 12 lutego 2021 AMD szykuje nowego flagowca z zegarem powyżej 5GHz

Autor: Wedelek | 17:02 Yuri Bubliy (@1usmus), twórca narzędzia do podkręcania Ryzenów o nazwie CTR (Clock Tuner For Ryzen) opublikował na Twitterze wiadomość o nowym układzie na bazie architektury Zen 3, który ma trafić na rynek 15 lutego. To co w nim niezwykłe, to zegar TURBO, który ma przekroczyć barierę 5GHz. Spekuluje się, że będzie to usprawniony wariant flagowego Ryzena 9 5950X, dobijający do 5,3GHz. Jeśli faktycznie tak właśnie będzie, to Intelowi może być ciężko odzyskać koronę wydajności w grach. Wspomniany CPU miałby bowiem nie tylko wysokie IPC i zegar, ale też 16 rdzeni, 32 wątki i 72MB pamięci podręcznej.



Są to oczywiście jedynie spekulacje, które najprawdopodobniej przyjdzie nam zweryfikować już za kilka dni.



ZEN 3 & 5000MHz+ . Announced on February 15.@AMDRyzen @AMD @LisaSu — Yuri Bubliy (@1usmus) February 12, 2021



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.