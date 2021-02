Poniedziałek 15 lutego 2021 Intel wprowadzi Core i9-10900KS?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:34 (1) W ostatnich latach Intel miał w zwyczaju wydawanie specjalnych edycji procesorów. Tak był z Core i7-8086K, wydanym na 40 rocznicę istnienia architektury x86, który w porównaniu do Core i7-8700K wyróżniał się wyższym zegarem Turbo, sięgającym 5 GHz dla jednego rdzenia. Następnie już bez specjalnej okazji pojawił się Core i9-9900KS, który potrafił pracować z częsotliwością do 5,0 GHz dla wszystkich 8 rdzeni jednocześnie. Według najnowszych informacji, w planach może być kolejna edycja specjalna z dopiskiem S, a konkretnie Core i9-10900KS.



Informacje o istnieniu takiego procesora pojawiły się w oficjalnych materiałach Intela dotyczących najnowszej promocji, w ramach której zakup CPU Intela upoważnia do pobrania Crysis Remastered lub jednej z kilku innych gier.



Z drugiej strony, bliska premiera nowych procesorów Core 11. generacji każe raczej powątpiewać w możliwosći debiutu i9-10900KS. Być moze taki procesor był faktycznie planowany jako odpowiedź na CPU AMD z serii Ryzen 5000, ale z pewnych względów jego premiera jednak została odwałana?



K O M E N T A R Z E

10900KS (autor: Mario2k | data: 15/02/21 | godz.: 12:46 )

Że niby 10 rdzeni na 5GHz , to by był miód malina ale z jakim chłodzeniem musielibyśmy to spasować ?



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.