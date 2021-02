Poniedziałek 15 lutego 2021 Procesory Ryzen serii 5000 a awaryjność

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:18 (2) Pewna firma zajmująca się sprzedażą podzespołów komputerowych jak i całych składanych PC, przeakazała niepokojące informacje na temat procesorów Ryzen serii 5000. Mowa o firmie PowerGPU, według której nowe Ryzeny posiadają wysoki współczynnik awaryjności. Ponoć z 320 takich procesorów otrzymanych przez PowerGPU, aż 19 nie działało wprost po wyjęciu z pudełka i musiało zostać zwróconych. W tym samym okresie sytuacja miała dotknać tylko 1 procesor Intela otrzymany przez PowerGPU z hurtowni, a konkretnie Core i7-9700K. Informacje są dość kontrowersyjne.



Zgodnie z informacjami podanymi przez AMD, w 4. kwartale 2020 roku sprzedaż procesorów Ryzen serii 5000 osiągnęła poziom prawie 1 miliona egzemplarzy. Oznacza to, że przy skali awaryjności podawanej przez PowerGPU, ponad 100 tysięcy nowych Ryzenów powinno nie działać. Wystąpienie takiej sytuacji już dawno, a nawet w pierwszych tygodniu od listopadowej premiery odbiłoby się szerokim echem w mediach. Co więcej, tak wysoki poziom awaryjnosci, gdyby faktycznie miał miejsce spowodowałby na pewno wycofowanie CPU przez producenta do czasu wydania ich poprawionej wersji. Tymczasem ani nic takiego nie miało miejsca, a ni też do dziś brak było informacji lub narzekań na nietypowo wysoką awaryjnosć procesorów Ryzen 5000.



Być może mamy tutaj doczynienia z próbą zdyskredytowania AMD, podobną do tej, jaka miała miejsce w marcu 2018 roku, kiedy niedawno założona i nikomu nieznana firma ds. cyberbezpieczeństwa o nazwie CTR Labs stwierdziła, że znalazła 13 luk bezpieczeństwa w architekturze ZEN, nie podając jednocześnie dowodów na ich istnienie. Obecnosci tych luki nigdy później nie potwierdziły bardziej renomowane instytucje. Całe ogłoszenie CTR Labs miało miejsce 3 miesiące po tym, jak w procesorach Intela odkryto luki Meltdown i Spectre. Szybko też okazało się, że firma jest zarejestrowana w Tel Awiwie, gdzie przypadkowo mieści się kilka ośrodków badawczych innego producenta procesorów.





Wygląda więc na to, że ogłoszenie PowerGPU także wymaga bardzo ostrożnego potraktowania, oraz oczywiściw wyjaśnienia.



wniosek prosty (autor: GULIwer | data: 15/02/21 | godz.: 13:01 )

firma potrafi zepsuć zapakowany produkt, wiec pewnie się źle obchodzi z każdym. Nie kupiłbym tam nawet śrubki.



AMD już odniosło się do tej informacji (autor: Gakudini | data: 15/02/21 | godz.: 13:18 )

Przyczyną był nieszczęśliwy zbieg okoliczności, Samolot transportujący paczkę z procesorami dla tej firmy przeciął najpierw chemitrail innego samolotu co zaburzyło aniony srebra wykorzystywane przy produkcji ścieżek wewnątrz CPU. To z kolei ograniczyło odporność układów na wirusy COV19, które jak wiemy giną w kontakcie z normalnym srebrem. Wirus dostał się do procesorów w sortowni na lotnisku od jednego z zarażonych pracowników. Natomiast koło siedziby firmy PowerGPU uruchomiono niedawno nadajnik 5G i pod wpływem jego promieniowania w wirusach COV19 powstały mikrowiry kwantowe które uszkodziły znaczną część krzemu w przesłanych CPU.

AMD zapewnia, że w normalnych warunkach zjawisko to nie powinno wystąpić. Po prostu firma miała pecha z przesyłką.



