Poniedziałek 15 lutego 2021 Hyundai Tiger, czyli połączenie łazika i samochodu terenowego

Autor: Zbyszek | źródło: Hyundai | 12:35 Huyndai zaprezentował swój najnowszy koncept o nazwie Tiger. Jest to pojazd, będący połączeniem łazika i samochodu terenowego. Wszystko jest możliwe dzięki specjalnej budowie zawieszenia pojazdu zaczerpniętej z łazików kosmicznych, które może być składane w sposób zapewniajacy obniżenie pojazdu do wysokości typowej terenówki. Rozwiązanie pozwala na regulację prześwitu w zakresie ponad 1 metra, co jest nieosiagalne dla współczesnych terenówek z aktywyni i sterowanymi amortyzatorami. Również możliwości pokonywania przeszkód terenowych przez Hyundai Tiger są znacznie wyższe.



Dodatkowo Hyundai zamierza do pojazdu Tiger zaprojektować dedykowany quadkopter, który drogą lotniczą dostarczy pojazd w dowolny niedostępny teren.



Na ten moment trudno stwierdzić gdzie Hyundai widzi zastosowanie wymyślonego przez siebie pojazdu.













