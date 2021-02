Czy drukarki atramentowe to już przeżytek? Wręcz przeciwnie!

Choć wydawać się może, że technologia laserowa zdominowała już rynek urządzeń drukujących, rzeczywistość często pokazuje coś zupełnie innego. Wysokiej jakości drukarki atramentowe nadal są chętnie kupowane i obsługiwane. Zarówno przez firmy, jak i klientów indywidualnych.











Drukarka atramentowa to idealne rozwiązanie do dokumentów! Niekończące się bloki tekstu, raporty, statystyki, tabelki – wszystko to musi być wyraźne, by czytanie gotowych dokumentów okazało się wygodne i bezproblemowe. Technologia atramentowa bardzo dobrze spełnia te kryteria, zapewniając przy okazji sporą trwałość druku. Oczywiście wiele zależy od tego, na jaki dokładnie model urządzenia się zdecydujesz. Jeśli drukujesz często, nie oszczędzaj na siłę. Zwłaszcza że koszty eksploatacji takie sprzętu są dość niskie (do tego jednak przejdziemy w dalszej części tekstu). Najlepsze drukarki atramentowe znajdziesz w sklepie DrTusz. To jednak nie wszystko. Omawiane urządzenia dobrze radzą sobie nie tylko z tekstem, ale również ze zdjęciami. To właśnie zastosowanie tuszu często pozwala na uzyskanie pełnej głębi koloru i jego wysokiej trwałości. Nie bez znaczenia jest też fakt, że urządzenia drukujące w technologii atramentowej nie potrzebują czasu na rozgrzanie. Od razu są gotowe do pracy. Z tego też powodu dobrze sprawdzają się w biurach, w których drukuje się często i dużo.

Drukarki atramentowe są tanie – także w eksploatacji

Nie da się ukryć, że jakość i trwałość wydruku ma ogromne znaczenie. Dla wielu użytkowników istotna jest jednak również cena sprzętu. Mowa tu zwłaszcza o klientach indywidualnych, poszukujących urządzeń do sporadycznego używania. W tym przypadku dobra drukarka atramentowa sprawdza się doskonale. Standardowy model nie kosztuje wiele (przeważnie mniej niż odpowiednik w wersji laserowej), a przy tym zapewnia dostęp do wielu tanich tuszów. Także zamienników.



Koszty eksploatacyjne to kwestia, obok której nie można przejść obojętnie. Bez względu na to, w jakim celu drukarka ma być używana. Zanim więc zdecydujesz się na interesujący Cię model, sprawdź dokładnie, jak wygląda dostępność kompatybilnych tuszy i jakie są ich ceny. Pozwoli Ci to w łatwy sposób obliczyć koszty użycia sprzętu.

Czy warto obniżyć je kupując zamienniki tuszów? Tak, ale tylko wtedy, gdy są to produkty wysokiej jakości, przygotowanego przez uznanego producenta. W przeciwnym wypadku zamiennik może okazać się po prostu słabej jakości.

Jaką drukarkę atramentową wybrać?

Wiesz już, dlaczego wybór modelu atramentowego to dobra decyzja, na koniec jednak warto zastanowić się nad tym, jak dokonać wyboru odpowiedniego sprzętu. Dobra drukarka atramentowa jest nie tylko tania w eksploatacji, ale też wytrzymała pod względem mechanicznym. Urządzenia wykonane z materiałów dobrej jakości posłużą przez długi czas, nawet w przypadku szczególnie intensywnej eksploatacji.

Nie bez znaczenia jest również prędkość druku, podawana osobno dla czerni i koloru. W tym przypadku wybór zależy od tego, jak dużo i jak często zamierzasz drukować. Wiele urządzeń zapewnia ponadto obsługę funkcji dodatkowych. Spośród tych najbardziej przydatnych należy wymienić między innymi nadruk na płytach CD/DVD oraz obsługę bezprzewodową.

Drukarki atramentowe to urządzenia, które cały czas mają wiele do zaoferowania. Warto więc nadal zwracać na nie uwagę. Zwłaszcza na modele wyróżniające się wysoką jakością wykonania, niskimi kosztami eksploatacyjnymi i obsługą różnych funkcji dodatkowych.