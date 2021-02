3 częste awarie komputerów stacjonarnych

Komputery przenośne stały się dziś dużo powszechniejsze, niż komputery stacjonarne, szczególnie pośród przeciętnych użytkowników. Oba typy urządzeń ulegają awariom, jednak faktem jest, że sprzęty stacjonarne są dużo łatwiejsze w naprawie, a czasem nawet jest ona możliwa bez specjalnych kwalifikacji, co rzadko się zdarza w przypadku laptopów. O ile urządzenie jest na gwarancji, to nie interesuje nas co się zepsuło, kiedy jednak sami musimy ponieść koszty naprawy to warto wiedzieć, jakie są częste usterki. Zobaczmy, jakie są 3 najpopularniejsze awarie komputerów stacjonarnych.









AWARIA UKŁADU CHŁODZENIA Układ chłodzenia odpowiada za odbiór ciepła od wszystkich innych części, które pracują. Jego awaria może w szybki sposób uszkodzić prawie wszystkie inne podzespoły. Dzieje się tak, ponieważ podczas pracy, te małe komponenty poddawane są dużym obciążeniom i potrafią generować ciepło do kilkuset stopni. Gdyby nie natychmiastowy odbiór ciepła, komponenty mogłyby się przepalić bądź stopić. Obecnie komputery stacjonarne są często poddawane obciążeniom zaawansowanych programów czy systemów, dlatego też problem z układem chłodzenia jest bardzo powszechny. Objawy awarii układu chłodzenia głośna praca wentylatorów

znaczne zwiększenie temperatury podczas pracy

odczuwalne zwolnienie działania komputera stacjonarnego Budowa układu chłodzenia Pasta termiczna służy odbieraniu ciepła bezpośrednio z procesora i przekazywanie go dalej.

Przewodząca podstawka odbiera ciepło z pasty termicznej i przekazuje go do rurek.

Rurki cieplne przewodzą ciepło z daleka od procesora, aż do radiatora.

Radiator dzięki temu, że składa się z metalowych żeberek, maksymalizuje odbiór ciepła z układu.

Wentylator wypycha ciepłe powietrze z radiatora, robiąc miejsce na nowe. Często powietrze jest wypychane poza obudowę. AWARIA ZASILACZA Zasilacz dostarcza do komputera stacjonarnego energię i musi to robić w sposób ciągły i nieprzerwany. Nie mają one baterii kumulujących energię, dlatego jakakolwiek przerwa w dostawie prądu sprawia, że komputer momentalnie „umiera”. Jaki jest główny objaw awarii zasilacza? Kompletnie nic się nie dzieje, nie startuje dysk, nie uruchamiają się wiatraki. Komputer nie uruchamia się. Diagnoza Wstępnej diagnozy można dokonać samemu, najpierw należy sprawdzić, w jakim miejscu znajduje się zasilacz w naszym komputerze i jak go odłączyć. Po odłączeniu musimy podpiąć wyjęty zasilacz, do innego komputera i gotowe. Potencjalne reakcje są dwie. Drugi komputer uruchomi się. Jeżeli tak się stanie, to zasilacz jest sprawny, a w pierwszym komputerze prawdopodobnie została uszkodzona płyta główna.

Drugi komputer nie uruchomi się. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że zasilacz był uszkodzony i należy go oddać do naprawy lub wymienić na nowy. Awaria zasilacza w większości przypadków nie jest poważną usterką i nie powoduje żadnych dodatkowych problemów. Jeżeli nasz komputer kompletnie nie odpowiada, zróbmy na spokojnie próbę z zasilaczem. Może okazać się, że usterka nie będzie zbyt droga ani długa w naprawie. Warto również zasięgnąć rady fachowców z Iviter Laptop. AWARIA PAMIĘCI RAM Objawy uszkodzonej pamięci RAM blue screen, przerażający większość użytkowników

system nie uruchamia się

komputer zaczyna piszczeć – wysyła sygnały dźwiękowe

komputer samoistnie się restartuje, zdarza się to, jeżeli nie wszystkie układy pamięci operacyjnej zostały uszkodzone Diagnoza Jednym ze sposobów jest skorzystanie ze specjalistycznych programów, które sprawdzą poprawność działania ramu. Diagnostyka pamięci operacyjnej jest możliwa z użyciem narzędzi dostępnych w systemie Windows. Można też użyć zewnętrznych programów.

W komputerze stacjonarnym może być wadliwa jedna kość, lub całe gniazdo. Aby to sprawdzić możemy przekładać kości podejrzane o uszkodzenie i sprawdzać, czy efekt końcowy się zmienił. Kiedy znajdziemy uszkodzony element wystarczy go wyjąć i wszystko powinno działać poprawnie (mówimy o przypadku, kiedy posiadamy więcej kości), a w dogodnym momencie wypełnić puste miejsce nową kością.