Wtorek 16 lutego 2021 Google, Qualcomm i Microsoft utrudniają zakup ARMa przez Nvidia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:12 ARM Ltd. to brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem rdzeni procesorów opartych o architekturę ARM, a także licencjonowaniem dla innych producentów posiadanych przez ARM praw do produkcji procesorów z architekturą o tej samej nazwie. Z licencji na architekturę ARM korzystają tacy wytwórcy jak m.in. Qualcomm (seria Snapdragon), Samsung (seria Exynos) czy Huawei (seria Kirin), a łącznie w skali globalnej ponad 200 różnych podmiotów wytwarzających własne mniej lub bardziej skomplikowane procesory.



Firma ARM Ltd od 2016 roku należy do konsorcjum SoftBank, które kilka miesięcy temu ogłosiło zamiar jej sprzedaży. Początkowo sprzedaż ARM Ltd została zaproponowana firmie Apple, która szybko wycofała się z tej transakcji z powodu ewentualnych problemów z regulatorami rynku oraz pozostałymi kontrahentami ARMa.



W efekcie zakupem ARM Ltd zainteresowała się Nvidia, ale wraz z biegiem czasu staje się on coraz mniej prawdopodobny. Wszystki z powodu postępowań toczonych przez regulatorów rynki i urzędy antymonopolowe, które muszą zgodzić sie na zawarciej tej transakcji.



Właśnie na tym etapie Nvidia napotkałą ma ogromne problemy z finalizacją umowy na zakup ARMa od Softbanku. Swoje wątpliwości zgłaszają zarówno instytucje państwowe jak i firmy prywatne i to bez względu na szerokość geograficzną. Największe obawy płyną od firm, z którymi Nvidia bezpośrednio konkuruje lub współpracuje, w tym od Qualcomma, Samsunga, Intela, AMD, Mediateka i Apple.



Co więćej, transakcje chcą zablokować także Chiny, dla których przejęcie licencji na architekturę AMR przez firmę Amerykańską byłoby po prostu katastrofą. Rząd Chin zamierza wykorzystać do tego celu kwestię firmy ARM China, czyli spółki joint venture działającej na rynku „Państwa Środka”. Jej głównymi udziałowcami są rząd Chin oraz ARM, z czego ten drugi ma 49 procent udziałów.



Eksperci twierdzą, że Chiny wykorzystując ARM China spróbują powtórzyć manewr użyty w 2018 roku do zatrzymania zakupu NXP Semiconductors przez Qualcomma.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.