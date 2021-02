Wtorek 16 lutego 2021 Zdjęcie rdzenia konsoli PlayStation 5

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 14:23 Najnowsza konsola Sony PlayStation 5 bazuje na autorskim procesorze, zaprojektowanym dla Sony przez AMD. Składa się on z 8 rdzeni z architekturą ZEN 2 (dwa bloki CCX) taktowane zegarem do 3,5 GHz oraz układu graficznego z architekturą RDNA 2 i 36 jednostkami Compute Units. Chip jest też konstrukcja typu SoC (System on Chip) co oznacza, że obok rdzeni CPU, GPU, kontrolerów PCIe i RAM, posiada też zintegrowane inne podstawowe interfejsy wejscia/wyjścia. W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie tego układ wykonane przy za pomocą mikroskopu używającego krótkofalowego światła podczerwonego (SWIR), dzięki czemu możemy poznać jego wewnętrzną budowę.



Zdjęcie układu scalonego niestety nie jest tak wyraźne jak w przypadku zdjęć wielu innych rdzeni, krzemowych, ponieważ jego powierzchchia została pokryty ciekłym metalem, ale i tak można zauważyć najważniejsze struktury.



Rdzenie ZEN 2 zostały umieszczone po lewej stronie chipu, i są relatywnie małe w porównaniu do tego, jaką powierzchnię zajmuje GPU z architekturą RDNA2. Powyżej i poniżej GPU umieszczono kontrolery pamięci wraz z interfejsami, a po prawej pozostałe elementy tego chipu.



Co ciekawe zastosowane rdzenie ZEN2 maja zmniejszoną część FPU, prawdopodobnie FPU nie jest 256-bitowe ale 128-bitowe tak jak w architekturach ZEN / ZEN+.







(kliknij, aby powiększyć)



