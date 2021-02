Wtorek 16 lutego 2021 Kawiarenki internetowe w Azji przekształcają się w kopalnie kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: Guru3D | 14:36 (1) Azja to region świata, w którym w porównaniu z Europą czy USA zdecydowanie dłużej funkcjonowany tzw. kawiarenki internetowe, czy też salony gier wideo PC. Był to efekt z jednej strony dużej populacji ludności w tamym regionie świata, oraz szłabszej niż w Europie infrastruktury sieciowej, aczkolwiek szybko rozwijającej się. Przez to powszechny dostęp do Internetu nastąpił tam później, niż na Starym Kontynencie. Kiedy w końcu kawiarenki internetowe zaczęły świecić pustkami, nadszedł boom na kryptowaluty. W sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiajace jak wiele z tych obiektów zostało przekształcone w kopalnie kryptowalut.







Bezsensowny pasek tematu (autor: pitero | data: 16/02/21 | godz.: 15:37 )

Prawdę mówiąc mam uczucie, że nadchodzi jeden z końców świata gdy na to patrzę. Marnotrawienie zasobów, pęd do zysku, regulowanego czystą spekulacją. Szaleństwo pogoni za bogactwem wykreowane przez możnych tego świata. Finalnie ten kopiący plankton i tak sprzeda swój wysiłek za grosze, które spuchną w rękach garstki.



