Środa 17 lutego 2021 Cena Bitcoina przekroczyła barierę 50 tysięcy dolarów

Autor: Zbyszek | 19:52 Bitcoin kolejny raz pobił rekord swojej wartości. Od dłuższego czasu wartość najpopularniejszej cyfrowej waluty kontynuowała trend wzrostowy, który w ostatnim czasie nabierał coraz szybszego tempa. Cena Bitcoina przekroczyła właśnie magiczną barierę 50000 USD. Stało się to w 3 lata oraz 2,5 miesiąca po tym, kiedy po raz pierwszy Bitcoin osiągnął cenę 10000 USD. Jeszcze bardziej szokujące jest porównanie do sytuacji z końca 2016 roku, kiedy cena Bitcoina nie przekraczała 1000 dolarów.



Pomimo przewidywań ekonomistów nazywających cyfrową walutę bańską spekulacyjną i już od dłuższego czasu wieszczących nagły spadek jej wartości, Bitcoin systematycznie zwiększa swoją wartość.



W chwili obecnej trudno jest przewidywać, jak potoczą się dalsze notowania Bitcoina. Wzroście wartości waluty niewątpliwie sprzyja m.in. to, że pozostaje ona poza kontrolą ze strony bankierów.



Bitcoin pojawił się na świecie w sytuacji, gdy gotówka jest stopniowo wypierana z obiegu. W sytuacji gdy z banku nie można wypłacić większej sumy bez awizowania o tym z kilkudniowym wyprzedzeniem, w sytuacji gdy według niektórych banki faktycznie posiadają tylko część środków swoich klientów, i gdy na Cyprze dokonano zmniejszenia depozytów klientów banków o 47,5 procent.



Czy to będzie podstawowa waluta w przyszłości?



