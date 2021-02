Środa 17 lutego 2021 USA: niedobory energii dotknęły fabryki wafli krzemowych Samsunga i innych producentów

Autor: Zbyszek | źródło: Austin Energy, | 19:36 Firma Austin Energy, zapewniająca dostawy energii na terenie stanu Teksas, mierzyła się w ostatnim czasie z niedoborami energii elektrycznej. Z tego powodu więksi odbiorcy zostali poinformowali o konieczności znacznego ograniczenia zużycia energii. Dotknęło to m.in znajdujące się w tym stanie fabryki trzech producentów układów scalonych, należące do Samsunga, NXP Semiconductors i Infineon Semiconductors, w których produkowane są m.in pamięci trwale i DRAM. Wytwórcy zastosowali się do zawiadomienia Austin Energy i czasowo wyłączyli swoje fabryki.



Sytuacja znana w Polsce pod nazwą 20 stopień zasilania, niestety będzie mieć negatywny wpływ na wielkość produkcji pamięci w tamtych zakładach.



