Środa 17 lutego 2021 Intel Alder Lake-S: rdzenie Golden Cove z 16-18 % wzrostem IPC

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:57 Do premiery Rocket Lake-S, czyli Core 11. generacji pozostało jeszcze około miesiąc czasu. Kolejnymi procesorami Intela jakie trafią na rynek będą Core 12. generacji, czyli chipy o nazwie kodowej Alder Lake-S, produkowane w litografii "10nm SuperFin Enchanced". Mają one zostać zaprezentowane we wrześniu i powinny trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Procesory zaoferują 8 wydajnych rdzeni z architekturą GoldenCove, które będą wsparte przez 8 energooszczędnych rdzeni w postaci Gracemont, czyli ulepszonej wersji rdzeni x86 Tremont. Alder Lake-S będą też zgodne z pamięciami DDR5 i całkowicie nową podstawką LGA 1700.



W sieci właśnie pojawiły się pierwsze doniesienia na temat wzrostu wskaźnika IPC, czyli wydajności jednowątkowej. W porównaniu do rdzeni Willow Cove z CPU Tiger Lake ma on wynieść pomiędzy 16 a 18 % - przy takiej samej częstotliwości taktowania obu.



Łącznie wzrost IPC względem popularnej od dłuższego czasu architektury Skylake będzie wynosił około 45%.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.