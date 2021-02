Czwartek 18 lutego 2021 Karty Radeon RX 6700XT i Radeon RX 6700 zadebiutują 18 marca

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:45 Po premierze kart Radeon RX 6800 i RX 6900 z chipem Navi 21 firma AMD przygotowuje się obecnie do wprowadzenia na rynek następców dla dotychczasowych Radeonów RX 5700 poprzedniej generacji. Będą to karty Radeon RX 6700XT i Radeon RX 6700, obydwie z mniejszym układem Navi 22 zbudowanym na architekturze RDNA 2. Będzie on oferował pełną zgodność z DirectX 12 Ultimate, w tym obsługę RayTracingu. Mocniejsza z nowych kart - Radeon RX 6700XT będzie dysponować 12 GB pamięci GDDR6 ze 192-bitową magistralą, oraz pełną wersją chipu Navi 22.



Przełoży się to na co najmniej 2560 procesorów strumieniowych. Karta ma konkurować z GeForce RTX 3060, którego premiera zaplanowana jest na 25 lutego.



Drugi z noowych modeli AMD - Radeon RX 6700 otrzyma z kolei 6 GB pamięci GDDR6 (magistrala 192-bit) oraz chip Navi 22 z nieco mniejszą liczbą procesorów strumieniowych, i taktowany trochę wolniejszym zegarem.



Według najnowszych informacji premiera obydwu kart - Radeon RX 6700XT i Radeon RX6700 jest obecnie planowana na 18 marca.



