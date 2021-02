Czwartek 18 lutego 2021 Apple pracuje nad składanym smartfonem wspólnie z LG

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 19:47 Choć za pioniera we wprowadzaniu składanych smartfonów można uznać Samsunga, to dość szybko po jego Galaxy Fold na rynku pojawiło się też kilka podobnych modeli, m.in Huawei Mate X i Mate X2. Nad urządzeniem tego typu pracuje też Apple, i według najnowszych doniesień pierwszy składany iPhone trafi do sprzedaż w 2023 roku. Jako że najważniejszym elementem takiego urządzenia jest ekran, w prace te ma być dośc mocno zaangażowana firma LG, która została wybrana przez Apple jako dostawca ekranu do przyszłego składanego iPhone,



Premiera takiego modelu w 2023 roku oznacza, że nastąpi ona prawie 5 lat po pojawieniu się pierwszych składanych smartfonów od Samsunga i Huawei. To pokazuje, że w niepamięć odeszły już czasy sprzed kilkunastu lat, kiedy to Apple było pionierem w rozwoju smartfonów, a jego posunięcia naśladował Samsung i inni.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.