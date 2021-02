Czwartek 18 lutego 2021 Karty Nvidia CMP dedykowane do kopania kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:08 (1) Jeden z najważniejszych pracowników Nvidia już jakiś czas temu zapowaidał, że receptą na niedostępność kart GeForce dla graczy może być wprowadzenie specjalnych wersji kart przeznaczonych do wydobywania kryptowalut. Jak sie okazuje Nvidia przeszła od słów do czynów, i dzisiaj poinformowała o poszerzeniu swojej oferty o całkowicie nową serię Nvidia CMP (Crypto Mining Processor). Karty nie posiadają wyjść obrazu i mają paramety napięcia i taktowania GPU dostosowane specjalnie w celu uzyskania wysokiej liczby uzyskiwanych haszy przy jak najniższym wskaźniku TDP.



Losowo znajdują się w nich też rdzenie graficzne z uszkodzonymi oraz wyłączonymi jednostkami obliczeniowymi, które odpowiadają za generowanie grafiki 3D, ale są zbędne do obliczeń związanych z wydobywaniem kryptowalut. Takie układy nie mogłyby zostać użyte w kartach GeForce RTX i do niedawna były utylizowane.



Nowe modele to: Nvidia CMP 30HX, 40HX, 50HX i 90HX. Dwie pierwsze trafiaja już do dystrybutorów, a dostawy dwóch ostatnich z wymienionych kart wystarują w 2. kawartale.Nazwy nowych modeli odnoszą się do ich wydajności w MH/s. NVidia CMP 30HX i 40HX prawdopodobnie bazują na układzie GA106, Nvidia CMP 50HX ma układ GA104, a Nvidia 90HX posiada największy rdzeń GA102, stosowany tez w GeForce RTX 3080 i 3090.





Równolegle z wprowadzeniem serii CMP Nvidia zapowiedziała, że począwszy od teraz będzie ograniczać programowo o połowę wydajność obliczania haszy przez zwykłe karty GeForce RTX dedykowane dla graczy. Jako pierwszy ograniczenie to otrzyma GeForce RTX 3060, który ma zadebiutować w przyszłym tygodniu.







K O M E N T A R Z E

@news (autor: Promilus | data: 18/02/21 | godz.: 20:43 )

Już to widzę, oni programowo ograniczą, górnicy odblokują ;) To za dobry biznes żeby obejścia się nie dało zrobić...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.