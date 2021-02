Piątek 19 lutego 2021 Nvidia: każdy nowy GeForce z limitem szybkości w kopianiu kryptowalut

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 21:57 (2) Wraz z wprowadzeniem kart Nvidia CMP dedykowanych do wydobywania kryptowalut, Nvidia zdecydowała się także o podjęciu kroków chroniących graczy przed nadmiernym wykupywaniem kart GeForce RTX dla celów kopiania kryptowalut. Ma w tym pomóc programowe obniżenie wydajności obliczania haszy przez karty GeForce RTX dokładnie o połowę. Powinno to uczynic nieopłacalnym zakup GeForce RTX do wydobywania kryptowalut, i w teorii poprawić dostępność tych kart do zastosowań, do jakich są normalnie dedykowane.



Pierwszą kartą Nvidia która otrzyma wspomniane ograniczne będzie GeForce RTX 3060, który zadebiutuje już za kilka dni.



Na ten moment nie wiadomo, czy Nvidia zdecyduje się w sterownikach ograniczyć o połowę szybkość obliczania haszy przez starsze karty z serii Ampere, czyli GeForce RTX 3060 Ti, 3070, 3080 i 3090.



Na ten moment wydaje się to jednak bezcelowe, bo wystarczy że posiadacze kryptokoparek użyją dla tych kart starsze, dotychczasowe wersje sterowników.



K O M E N T A R Z E

Blokada nie będzie (autor: BoloX | data: 19/02/21 | godz.: 22:19 )

w sterownikach tylko biosie.



beznadziejna zagrywka pod publiczkę (autor: Qjanusz | data: 19/02/21 | godz.: 22:20 )

górnicy dysponują własnymi biosami i driverami, więc kaganiec na najnowsze stery doceni najmniej kumata i podatna na marketing gawiedź, która w konsekwencji jak nie mogła dostać RTXa w normalnej cenie, tak dalej go nie dostanie.



Chociaż z drugiej strony, mogło być gorzej. nVidia mogła te najnowsze stery wydać jako płatną usługę dla graczy dla polepszenia samopoczucia :)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.