Poniedziałek 22 lutego 2021 Pierwsze wyniki wydajności Core i5-11600K w GeekBenchu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:01 Pisząc o serii desktopowych procesorów Rocket Lake-S skupialiśmy się do tej pory na TOPowych układach z rodziny Core i7/i9, pomijając niższe serie. Działo się tak nie bez powodu – wszystkie próbki inżynieryjne nad którymi pracował Intel były wersjami rozwojowymi TOPowych modeli co siłą rzeczy mocno zawężało spektrum. To się jednak zmieniło i do bazy danych GeekBencha 5 trafił wreszcie wynik modelu i5-11600K z sześcioma rdzeniami Cypress Cove i dwunastoma wątkami, pracującymi z zegarem 3,9GHz/4,9GHz. Opisywany chip ma podobnie jak jego mocniejsi bracia po 32KB/48KB pamięci cache L1 na rdzeń (na instrukcje i dane), oraz 512KB typu L2. Pamięci L3 jest w tym przypadku 12MB.



Uzyskany w GeekBenchu 5 wynik to 1565pkt w teście jednego wątku i 6220pkt w trybie wielordzeniowym. Jeśli chodzi o pojedynczy rdzeń jest to wynik lepszy o 19% od tego, który uzyskuje i5-10600K, ale już w trybie wielordzeniowym mamy 13% regres. Wygląda więc na to, że Intel stawia w tej generacji przede wszystkim na mocny wątek.



Na koniec kilka słów o platformie testowej w postaci płyty z chipsetem Gigabyte Z490M oraz pamięci RAM typu DDR4-2133MHz. Ta została dobrana w sposób niefortunny, bo GeekBench jest oprogramowaniem niezwykle wrażliwym na szybkość działania systemu pamięci. W związku z tym uzyskany wynik jest zaniżony w stosunku do tego co zaoferują wersje sklepowe, połączone z dużo szybszymi modułami. Ciężko oczywiście oszacować jak duża będzie to zmiana i na ile faktycznie wpłynie na wydajność tej jednostki w programach i grach. Tego dowiemy się po premierze, którą zapowiedziano na 15 marca.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.