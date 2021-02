Poniedziałek 22 lutego 2021 WD i Kioxia prezentują 162-warstwowe kości pamięci NAND Flash

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:14 Firmy Kioxia i Western Digital zaprezentowały nowy typ pamięci NAND Flash zbudowany z aż 162 warstw komórek pamięci - aktualnie wytwarzane przez te koncerny kości składają się z maksymalnie 112 warstw. Oprócz zwiększenia ich ilości producenci przebudowali też same komórki pamięci, stosując bardziej innowacyjny typ macierzy niż używany do tej pory układ ośmiowarstwowy. To przełożyło się na zwiększenie gęstości upakowania elementów o 10%, i zmniejszenie opóźnień w dostępie do danych o 10%. Poczynione modyfikacje pozwoliły osiągnąć 66% wzrost wydajności względem aktualnej generacji i zaowocowały zwiększeniem maksymalnej pojemności budowanych kości o 70%.



Producenci chwalą się też, że szósta generacja ich pamięci 3D NAND Flash pozwala na wyraźne zredukowanie kosztów produkcji dzięki zmniejszeniu fizycznej wielkości samych układów scalonych. Te mogą być nawet o 40% mniejsze od analogicznych chipów ze 112 warstwami (mówimy o kościach o tej samej pojemności).



Brzmi imponująco, ale warto przy tym zaznaczyć, że pamięci od Kioxia i Western Digital mimo iż bardzo zaawansowane będą mieć bardzo dużą konkurencję. Przyjdzie im bowiem stoczyć bój z jeszcze bardziej rozbudowanymi kośćmi Microna (176-warstw), oraz z układami 4D NAND Flash TLC od SK Hynix.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.