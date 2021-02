Poniedziałek 22 lutego 2021 Płyty z chipsetami serii 500 od AMD mają problem z obsługą USB2.0

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:30 Użytkownicy komputerów z procesorami z rodziny Ryzen i płytami z chipsetem serii 500 narzekają na pojawiające się losowo problemy z portami USB. Sytuacja dotyczy starszej wersji 2.0, która przestaje działać poprawnie po wpięciu w interfejs PCI-Express 4.0 karty wykorzystującej nowy standard połączenia. W takich przypadkach przy dużym obciążeniu CPU dochodzi do czasowego zakłócenia komunikacji urządzeń peryferyjnych z komputerem, co jest niezwykle frustrujące. Lekarstwem na tę przypadłość jest albo przepięcie akcesoriów do portów USB 3.x lub przełączenie złącza PCI-E z wersji 4.0 na 3.0. Czasami konieczna jest też aktualizacja sterowników.



Problem jest na szczęście łatwy do obejścia i realnie dotknie tylko niewielką ilość graczy, ale i tak AMD mocno się za niego oberwało. Niektóre wątki dotyczące tej przypadłości liczą ponad 1000 komentarzy. Na razie trudno powiedzieć, czy problem leży po stronie oprogramowania czy układu I/O zaszytego w procesorze, bo producent wciąż nie podzielił się z nami żadnymi szczegółami dotyczącymi opisywanej usterki. Jak tylko będzie coś wiadomo, to się z Wami tą informacją podzielimy.



