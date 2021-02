Wtorek 23 lutego 2021 Fan stworzył działającą replikę Vodoo 5 6000

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:01 Przed nastaniem lat 2000 jedną z najważniejszych firm na rynku gier był 3dfx – producent akceleratorów graficznych z rodziny Vodoo i twórca technologii ich łączenia o nazwie SLI. Produkowane przez nich karty nie zastępowały dedykowanych układów graficznych, a zamiast tego wspierały je w pracy nad generowaniem grafiki 3D, co w tamtych czasach było nie lada wyzwaniem. Vodoo łączyło się z kartą graficzną za pomocą specjalnego, dołączonego w zestawie kabla, a same akceleratory do działania wymagały API o nazwie Glide. Produkt 3dfx był w swoich czasach prawdziwą rewolucją, a obecnie akceleratory te przeżywają drugą młodość za sprawą zainteresowania ze strony fanów retro gier.



Jeden z takich fanów, kryjący się pod pseudonimem Zx-c64 zdecydował się nawet zbudować współczesną replikę karty Voodoo 5 6000 z wykonaną samodzielnie płytką PCB. Umieścił na niej cztery koprocesory VSA-100 oraz szesnaście modułów SDRAM, każdy z 8 MB pamięci i zegarem 166 MHz. Oryginalne złącze AGP zostało zastąpione nowoczesnym PCI-Express dzięki czemu Vodoo można zamontować w nowszych płytach głównych. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest rezygnacja z dodatkowego złącza zasilającego. 75W transportowane przez PCI-E w zupełności wystarcza.



Mimo tych zmian karta korzysta z oryginalnego BIOSu i sterowników oraz oferuje identyczną wydajność jak oryginał, a nawet powiela te same błędy i problemy. Pod względem wyglądu też nie odbiega mocno od oryginału, co możecie zobaczyć na poniższych zdjęciach.



Dodam jeszcze, że oryginalne Vodoo 5 6000 nigdy nie trafiło do oficjalnej dystrybucji z powodów finansowych. Wkrótce później firma została przejęta przez Nvidię, a wyprodukowane egzemplarze trafiły na rynek bocznymi kanałami.







